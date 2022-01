Qué ha pasado en 'Dos vidas': Carmen y Patricia unieron fuerzas para ayudar a Francisco en un mal momento.



La relación entre Julia y Tirso parece recomponerse. ÉL está agradecido al saber que Julia convenció a Diana para comprarle el hotel. Tirso siente que le debe un favor y Julia no duda en pedírselo… Dani y Manu no han pasado la noche en casa.

Mario, cansado de los excesos de su sobrina, no puede más y decide que vuelva a Coruña. En África, el amor de Carmen y Kiros cuenta con una nueva testigo, Patricia, quien se afana en demostrarle a Carmen que la tiene a su merced. Parece que huir para siempre de Guinea es la única salida para la joven pareja. Por su parte, a Linda la vida le sonríe. Su romance con Faustino sigue viento en popa y el trabajo en el club no puede ir mejor. Sin embargo, un mensaje de su padre hace que todo su mundo se tambalee.

Julia se dispone a disfrutar de su fiesta de despedida de solteros con Leo, feliz de que su madre finalmente haya decidido asistir a la boda… y aun más de que Tirso haya aceptado ser su padrino. En África, Patricia le propone a Carmen un trato a cambio de guardar su secreto. Aunque la muchacha no se fía de su palabra, siente que no tiene otra opción para ganar tiempo y poder pensar con claridad. Linda se lleva un enorme disgusto al descubrir que su padre y Faustino están más relacionados de lo que su primo le ha hecho creer.

Llegó el momento: Tirso da el paso de declararle su amor a Julia. Es verdad que ella está a punto de casarse con otro, pero es ahora cuando el chico ha juntado las fuerzas necesarias para decirle a su amiga lo que siente. Mientras,Dani no es capaz de imaginar su vida sin Manu, ahora que ella se vuelve a Galicia. Extrañamente, es esa indefensión la que hace que Cloe se decida, por fin, a acercarse a él. Por primera vez en mucho tiempo, parece que su amistad pueda volver a ser lo que fue.

La boda de Julia y Leo sigue adelante

En África, Carmen no puede soportar más el continuo chantaje de Patricia y decide plantarse, pero Patricia no duda en cumplir con sus amenazas y carga contra Kiros para dejarle claro a la joven Villanueva quién tiene el poder. Linda ha perdido la confianza en Faustino. Está convencida de que las cartas entre su primo y su padre solo pueden significar que Faustino la ha traicionado.

La boda de Julia y Leo sigue adelante, contra viento y marea. Dani está suponiendo un gran apoyo para Cloe, en el desagradable asunto del chantajista, lo que lima asperezas entre ellos hasta el punto de vislumbrarse una reconciliación. En África, Carmen es un juguete en manos de Patricia. Pero afortunadamente, Enoa descubre algo que puede poner a Patricia contra las cuerdas y que Carmen no duda en utilizar a su favor.

Aunque no quiera admitirlo, Julia sigue teniendo dudas sobre su boda con Leo. Como nadie parece hacerle entrar en razón, su subconsciente llama a su puerta y vuelve a soñar con África… puede que ahí encuentre la respuesta a esa pregunta que no quiere hacerse. Patricia juega bien sus cartas y consigue reconciliarse con Francisco además de dejar a Carmen fuera de juego. Parece que las opciones de esta última se agotan, pero gracias a Enoa consigue hacerle llegar a Víctor la pistola con la que Patricia asesinó a Inés. Si llega a tiempo a manos de la Guardia Colonial podrá salvar su amor con Kiros.

