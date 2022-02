La fecha de emisión del final de 'Dos Vidas' en TVE

Tras el final de 'Dos vidas', La 1 opta por una ficción británica para ocupar la franja de las 16.30. 'Victoria' relata el ascenso al trono de la reina que cambió el rumbo del Reino Unido.



Julia se disponía a disfrutar de su fiesta de despedida de solteros con Leo, feliz de que su madre finalmente hubiera decidido asistir a la boda… y aun más de que Tirso hubiera aceptado ser su padrino. En África, Patricia le propuso a Carmen un trato a cambio de guardar su secreto y Linda se llevó un enorme disgusto al descubrir que su padre y Faustino estaban más relacionados de lo que su primo le había hecho creer.

Llegó el momento: Tirso dio el paso de declararle su amor a Julia. Es verdad que ella estaba a punto de casarse con otro, pero es ahora cuando el chico había juntado las fuerzas necesarias para decirle a su amiga lo que siente. Mientras, Dani no era capaz de imaginar su vida sin Manu, ahora que ella se volvía a Galicia. Extrañamente, es esa indefensión la que hizo que Cloe se decidiera, por fin, a acercarse a él.

Julia siguió adelante con sus planes de boda

En África, Carmen no podía soportar más el continuo chantaje de Patricia y decidió plantarse, pero la pérfida mujer no dudó en cumplir con sus amenazas y cargó contra Kiros para dejarle claro a la joven Villanueva quién tenía el poder. Linda perdió la confianza en Faustino. Estaba convencida de que las cartas entre su primo y su padre solo podían significar que Faustino la había traicionado.

Aunque no quería admitirlo, Julia seguía teniendo dudas sobre su boda con Leo. Como nadie parecía hacerle entrar en razón, su subconsciente llamó a su puerta y vuelve a soñar con África… puede que ahí encontrase la respuesta a esa pregunta que no quería hacerse.

Patricia jugó bien sus cartas y consiguió reconciliarse con Francisco, además de dejar a Carmen fuera de juego. Parecía que las opciones de esta última se agotaban, pero gracias a Enoa logró entregarle a Víctor la pistola con la que Patricia asesinó a Inés. Si el arma llegaba a tiempo a manos de la Guardia Colonial podría salvar su amor con Kiros.

