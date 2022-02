Qué ha pasado en 'Elif': La mujer se sorprendió de cómo Melek le plantó cara cuando quiso burlarse de ella.

Qué va a pasar en 'Elif': La abogada de planta en la mansión Haktanir para hablar con Macide ante la preocupación de Kiymet

Elif está emocionada ante la idea de llevarle a su madre unas flores a prisión. La pequeña le cuenta su plan a Macide, quien le da su aprobación: “Eres muy buena y dulce”. Para desgracia de la niña, Kiymet escucha la conversación y como quiere dañar a la criatura todo lo que pueda, rompe las macetas del invernadero.

Por otro lado, Birce se desespera ante la idea de que Akın no regrese a la ciudad. Filiz se siente mal por su amiga y cree que el chico están jugando con ella. Birce no hace más que mirar las redes sociales de su amado con la esperanza de cualquier detalle que le haga pensar en su vuelta. Ahora se lamenta de no haberle dicho que quería iniciar una relación con él antes de que se marchara.

Friket quiere hablar con Macide

Lejos de allí, Emirhan todavía está enfadado con Şafak, pues piensa que le humilló frente a sus amigos al regañarle en su presencia. Esta situación preocupa a al maestro, que comienza a plantearse si es apto para ser padre. Además, Kerem sospecha que Aslı y Mahir están teniendo una aventura. No sospecha que lo único que les une es su intención de sacar a Melek de prisión.

Paralelamente, Fikret llega a la mansión para hablar con todos sus habitantes, uno por uno. Kıymet se tan tensa cuando ve aparecer a la abogada, pues teme que halla descubierto algo en su contra. La mujer intenta evitar que Macide y la licencia conversen a solas, pero nada de lo hace surte efecto. Macide le pide que se vaya de la estancia

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io