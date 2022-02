Qué va a pasar en 'Elif': La pelea entre Tüfan y Safak se salda con uno de los dos herido de extrema gravedad

Qué ha pasado en 'Elif': La niña quiso tener un detalle con su madre en prisión, pero Kiymet le estropeó la sorpresa.

Friket visita a Melek en prisión y le cuenta acerca de su investigación sobre Kiymet: “Estamos a un paso de conseguir detenerla”. La abogada le promete a su defendida que está haciendo todo lo posible para encontrar una prueba en contra de la pérfida mujer. No obstante, necesita unos días más. Un tiempo que Melek no tiene, pues teme demasiado por su vida. Y hace bien. La última orden que Kiymet le ha dado a Fidan es que acabe con ella en cuanto pueda.

Por otro lado, Tüfan le propone a Emirhan viajar a Samsun: “Seguro que te encantará, es un lugar muy bonito”. Este se niega alegando que su madre se lo ha prohibido, pero finalmente termina aceptando. El pequeño no sospecha que su padre pretende secuestrarlo y alejarlo de su progenitora para siempre.

La desesperación de una madre

Cuando Jülide llega a casa y observa que su hijo no está en la vivienda, da aviso a Safak. “Creo que se ha ido con su padre”, le explica. Ambos salen en su búsqueda. A su vez, Emirhan descubre las intenciones de su progenitor y asustado, logra hacerse con su móvil para dar aviso a su madre de donde se encuentran.

Safak y Jülide logran darles caza y rescatar a Emirhan de las manos de su padre. Sin embargo, no todo sale a pedir de boca. En el enfrentamiento con Tufan, Safak resulta gravemente herido al recibir una puñalada en el abdomen. El profesor es trasladado inmediatamente al hospital. Los doctores luchan por salvarle la vida.

