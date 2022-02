Qué ha pasado en 'Elif': Tras la fuga de Emirhan, Safak resulto gravemente herido

Fidan inicia un nuevo plan para acabar con Melek, tal y como le pidió Kiymet. La reclusa no está dispuesta a fallar una vez más y para asegurarse el éxito, consigue que el resto de reas de la prisión la ayuden a llevar a cabo el asesinato. Como todo lo que ha logrado en esta vida, lo hace a base de series amenazas. Mientras tanto, Hümeyra y Levent disfrutan de su amor como dos quinceañeros. La pareja se hace sorpresas mutuas y no pierde la oportunidad de decirse cuanto se queire.

Lejos de allí, los trabajadores de las empresas Haktanir se marchan a una feria industrial. Todos parecen muy contentos, salvo Kerem. Este último tiene la cabeza en otra parte, concretamente en Asli. El joven piensa que su asistente y Mahir tienen algún tipo de relación amorosa y esa idea le está volviendo loco.

No sospecha que Melek es la mujer que ocupa el corazón de Mahir. Este último, por su parte, tiene una interesante reunión con Friket a la orilla del mar en la que recibe una noticia maravillosa. “Este viernes será la apelación del juicio de Melek y creo que voy a poder liberarla”, explica la abogada, que tiene mucha fe en las pruebas a su favor que ha ido encontrando estos días.

La suerte de Melek está echada

Posteriormente, Kerem escucha una conversación telefónica de Mahir y entiende lo equivocado que ha estado todo este tiempo. Descubre que no existe un romance entre él y Asli y que, por lo tanto, sus celos nunca han tenido sentido. Haktanir procede entonces a disculparse con Asli por lo mal que la ha tratado últimamente. Sin embargo, el daño ya está hecho y la joven no sabe si podrá perdonarle. Ahora ya no le quiere en su vida.

En prisión, Fidan intercepta a Melek en mitad de la cárcel y se aproxima a ella con un cuchillo en la mano. Ninguna de las reclusas, que tiene miedo a represalias, interviene esta vez a favor de la madre de Elif. Fidan está a punto de completar la orden de Kiymet de acabar con la mujer cuando, de repente, varias celadoras entrar en el lugar.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io