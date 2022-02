Qué ha pasado en 'Elif': Melek casi perdió la vida a manos de Fidan en prisión.

Qué está pasando en 'Elif': El juez determina si Melek es inocente o culpable de los delitos que se le imputan

La noticia de la liberación de Melek llega a oídos de todas sus compañeras de prisión organizan, aquellas con las que ha compartido tantos momentos en los últimos meses. Sus amigas le organizan una fiesta de despedida antes de decirle adiós para siempre.

A la mañana siguiente, Melek abandona su vida entre rejas dispuesta a recuperar el tiempo perdido y todo lo que le han arrebatado. Mahir y Asli la reciben con los brazos abiertos fuera de la cárcel. Los tres, con una gran sonrisa dibujada en el rostro, van hasta la mansión Haktanir para encontrarse a Elif.

Mientras tanto, Jülide está en problemas porque Leman tiene la intención de separarla de Safak. Todavía no entiende que si no denunció a Tufan por el apuñalamiento a su marido, es porque la tiene amenazada con hacerle daño a ella o a Emirhan.

Kiymet siente que está a punto de caer

Por otro lado, todos en la mansión están felices por la resolución del caso. Ahora deben pensar cómo pedirle perdón a Melek por los malos ratos que le hicieron pasar. La única que no está contenta con lo ocurrido es Kıymet, que se muestra nervioso y triste.

Melek y Elif se reencuentran en la mansión. Después de abrazar otra vez a su hija, la exreclusa pide a Kerem hablar con él a solas. Dentro del despacho, le cuenta que en una ocasión mandó analizar los medicamentos de Macide y que los resultados no fueron los que ella esperaba. Le insta a examinarlos de nuevo. Además, Hümeyra encuentra una camisa ensangrentada de Kiymet.

