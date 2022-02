Qué ha pasado en 'Elif': El juez decretó que Melek era inocente de los delitos que se le imputaron

Leman y Safak tiene una nueva discusión. Parece que la relación entre madre e hijo no atraviesa su mejor momento y eso hace sentir mal a Leman, quien hace todo los posible para provocar una reconciliación. ¿Podrá conseguirlo? Lo cierto es que tiene un camino muy complicar por delante.

Por otro lado, Melek esta destrozada porque Kiymet ha secuestrado a Elif y no piensa liberarla hasta que esta destruya todas las pruebas que tiene en su contra. La mujer, que ha salido recientemente de prisión, intenta encontrar a su hija, pero sabe perfectamente que no puede hacerlo sola. Así pues, pide ayuda a la única persona que ha estado con ella en los momentos más duros: Mahir.

Cuando el hombre se entera del rapto de la pequeña, monta en cólera. Después de mucho investigar, descubre que su madre mantiene retenida a Elif en un almacén ubicado a las afueras de ciudad. Monta todo un operativo para rescatarla, pero cuando llegan al lugar, la pequeña no está. Kiymet ha sido más inteligente y la ha trasladado a otro escondite.

Kerem trata de que Asli le perdone

Mientras tanto, Kerem intenta hablar con Aslı y se disculpa con ella. Pero la muchacha no quiere escucharlo y no le perdona por lo mal que la ha tratado en anteriores ocasiones. Además, le acusa de haber secuestrado a Elif. Obviamente Haktanir niega tener nada que ver con lo ocurrido y se muestra ofendido al ver que su amada duda de él de semejante forma.

Horas más tarde, Melek accede al chantaje de Kiymet y le promete entregarle las pruebas que tiene en su contra si le devuelve a su hija. La pérdida mujer se marcha a reunirse con su gran rival. Mientras, Mahir, que ya ha localizado el nuevo sitio en el que Elif está cautiva, llega a rescatarla. ¿Podrá avisarle a Melek antes de que sea demasiado tarde?

