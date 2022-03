Qué está pasando en 'Elif': Mahir, a contrarreloj, trata de localizar a la pequeña para evitar que Kiymet le haga daño

Qué ha pasado en 'Elif': El juez decretó que Melek era inocente de los delitos que se le imputaron

Aslı, Elif y Melek están a punto de tomar una decisión muy importante en sus vidas. Las dos primeras está dispuesta a hacerlo, pero la tercera tiene sus dudas. La intromisión de Kerem en este asunto hace que Melek esté menos segura todavía acerca de que sería la correcto para su estabilidad y la de su familia. Finalmente, la mujer acepta la propuesta que le hace el pequeño de la familia Haktanir, al mismo tiempo que se acerca considerablemente a Mahir.

La noticia de que Melek regresará a vivir a la mansión entusiasma a todos los habitantes de la vivienda salvo a Kiymet, que comienza a soltar malos comentarios sobre la recién llegada Hümeyra, que siente pena por la madre de Elif, se decide a hablar con ella: “Da igual lo que mi tía diga, nosotros te queremos aquí”. Melek, por su parte, le responde narrándole todas las sospechas que tiene acerca de la pérfida mujer.

Leman, feliz con los problemas entre Jülide y Safak

Horas más tarde, Melek escucha como Gülsüm, una de las empleadas, se queja del trato de Kiymet para con ella y parte de la familia. Trata de sonsacarle algo de información, pero se da cuenta de que esta tiene mucho miedo. Después, intenta alertar a Macide acerca del peligro que corre por la presencia de su hermana, pero la mente de la anciana está demasiado confusa para entender lo que se le dice.

Por otro lado, Leman está feliz de ver cómo Safak está de mal humor con Jülide. La señora ha vuelto a la carga y aprovecha cualquier oportunidad para hacerle la vida imposible a su nuera. Este no es el único problema que tiene la joven, pues el acoso de su exmarido está llegando a límites insospechados.

