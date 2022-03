Qué ha pasado en 'Elif': Kiymet le pidió a Melek que le entregase las pruebas que tenía en su contra a cambio de la niña

Después de saber que Kiymet es quien está detrás del deterioro en el estado de salud de su madre, Hümeyra decide tomar cartas en el asunto. Lo primero que hace es ir al pueblo natal de la mujer y descubrir hasta qué punto les ha mentido. Gracias a una vecina, averigua que su tía tiene un hijo, cuyo nombre comienza por la letras “M”. Hümeyra regresa a la mansión y echa a Kiymet de la propiedad.

La mujer recoge sus cosas en compañía de Gülsüm. Después, sola, desesperada y triste, llama a Mahir en busca de consuelo, pero este no le responde el teléfono. Parece que a la pérfida señora le llegó el momento de pagar por todos sus crímenes ¿O se guarda un as bajo la manga?

Por otro lado, las discusiones entre Jülide y Safak se hacen cada vez más frecuentes. Esto alegra mucho a Leman, quien no pierde la esperanza de que su hijo decida poner fin a un matrimonio que, según ella, solo le ha aportado disgustos y quebraderos de cabeza. La pareja protagoniza una nueva pelea que solo paran cuando ven aparecer a Emirhan.

El niño está muy asustado al ver la agresividad con la que se hablan su madre y su padrastro. Sabe que todo esto tiene un origen y es Tüfan. “¿Acaso ese hombre no dejará nunca de fastidiarnos la vida?”, se pregunta una y otra vez el pequeño, que ve como su sueño de tener una familia feliz y unida muy lejos de hacerse realidad.

Tufan le propone un trato a Leman

La salida de Kiymet de la mansión ha durado mas bien poco. La mujer usa sus habilidades de manipulación para ganarse de nuevo al confianza de Macide. Esta readmite a su hermana en la casa y abronca a Hümeyra por haber tomado la decisión de echarla sin consultarle. Vienen tiempos difíciles para esta última que, ahora, deberá enfrentar también a su madre.

Por otro lado, Tüfan aborda a Leman en mitad de la calle y le propone un trato: le devolverá su tienda de lamas a cambio de lograr que Jülide y Emirhan abandonen su casa. Leman entiende entonces lo injusta que ha sido con su nuera y comprende que todo lo que esta hizo fue por alejar a Tufan de ellos. Por supuesto, la señora se niega a aceptar la oferta.

