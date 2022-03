Qué ha pasado en 'Elif': Mahir le dijo a su madre que no formaría parte de su venganza

Qué va a pasar en 'Elif': Kerem descubre con estupor el gran secreto que guarda su tía al mismo tiempo que una de las protagonistas de la historia podría estar embarazada

Melek se encuentra con Hümeyra y le aconseja que le cuenta a su hermano todo lo que sabe acerca de la relación que sostuvieron Kiymet y su progenitor en el pasado. “Debe saber que el hijo de vuestra tía, puede ser vuestro hermano también. No es bueno que se entere de algo así por otra persona que no seas tú”, trata de hacerle entender a su amiga. Ambas mujeres se han hecho inseparables desde que unieron fuerzas en contra de Kiymet.

Una prueba de ADN

Hümeyra reflexiona sobre el consejo que recibió y se encuentra con Kerem en el parque. Aunque le cuesta saber por donde empezar, comienza a contarle toda la historia: “Siento mucho no haberte dicho nada antes, pero quería protegerte de cualquier mal”.

El joven no puede creer lo que escucha, no quiere pensar en la idea de que su padre podría traicionar a su madre con su tía: “Todo esto es demasiado para mí. Yo tenía a papá en un altar y me doy cuenta que engañó a mamá y también a nosotros”.

Mientras Kerem intenta irse a toda prisa, Murat, el supuesto hermano, hace acto de presencia en la escena y comenta lo feliz que está de poder hablar abiertamente de cuál essu origen. Kerem se enfada y se va del lugar sin decir una palabra más. Al quedarse sola con Murat, Hümeyra le pregunta cuándo piensa realizarse una prueba de ADN para confirmar que llevan la misma sangre, a lo que su interlocutor se molesta: “No pensé que desconfiaran de mi versión”.





Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io