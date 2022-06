Después de que en el capítulo 2394 de Amar es para siempre Carmen terminase agrediendo a Uriarte, este convence a Raúl de que su madre ha tratado de suicidarse y aboga por ingresarla en una clínica de reposo: “Creo que es lo mejor para ella viendo su situación”. El joven se fía de la palabra de su padre y sopesa firmar los documentos que permiten someter a su madre a terapia. No se imagina que todo es una treta de su progenitor.

Quien sí sospecha que la situación de Carmen no es tan grave como la pintan, es Fran. García está seguro que todo se trata de un nuevo engaño de Uriarte y piensa hacer todo lo que esté en su mano para sacar a su tía del lugar en el que ha sido internada en contra de su voluntad. Para ello, contará con la ayuda de Coral.

Benigna y Visi, contra las cuerdas

Mientras Sonia duda si regresar a la psicología clínica, Medina encuentra una posible solución a los problemas económicos de Flechazos en forma de cheque en blanco. De lo que no está muy seguro es de que a su novia le agrade el plan. ¿Será cierto eso que dicen de que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana?

Por otro lado, Benigna y Visi celebran el boicot al piscolabis de Ambrosio cuando se enteran de que este va a ponerse a investigar quién está detrás de lo sucedido. Puede que la libertad de la que gozan ambas amigas, termine más pronto que tarde. A su vez, Cristina quiere ayudar a Rubén a dar visibilidad a la epidemia de neumonía atípica.

