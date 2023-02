En Amar es para siempre, todos los problemas de la boda de Andrea y Alberto se solucionaron, pero no la atracción que la novia seguía sintiendo por Ciriaco, con quien terminó dándose un beso. Esto, lo único que consiguió fue alterar a la novia, que se mostró muy nerviosa en su camino hacia el altar. Todo se complicó aún más cuando Ciriaco, en complicidad con Jeros, robó el dinero recaudado durante el enlace.

El hurto fue descubierto y Marcelino temía que, debido a este contratiempo, el negocio de Los Berrocales no terminase de despegar, pues ¿Quién querría organizar su boda en un lugar con tantos problemas de seguridad? Por su parte, Manolita volvió a dudar de su hijo y temió que este se encontrase implicado en el atraco. El joven, además, fue llamado a declarar.

Para sorpresa de Ciriaco y, también, de Manolita, Luján informó que, finalmente, habían detenido al culpable del robo: un encargado de Los Berrocales. La detención de Gregorio Ramos tranquilizó a muchos, pero no al pequeño de los Gómez. Mientras tanto, Cristina dio con un último recurso para que Marta Prieto no se inculpase, mientras Isabel halló una solución para enfrentar la deuda que le legó su marido.

Hugo comenzó a echar de menos a Rocío tras su repentina marcha

Rocío ayudó a Úrsula a plantearle sus deseos a Pruden y ésta le devolvió el favor, abriéndole los ojos sobre Hugo. Rocío se marchó a la boda de su hermana y su compañero de farmacia se dio cuenta de que la echaba de menos. A su vez, Quico le comunicó a Benigna que MaryJo es divorciada y no se podían casar por la iglesia, como ella quería. Lo que no se atrevió a contarle es que su futura esposa es striper, algo de lo que Visi ya se había enterado. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que Beni descubrió del gran secreto que guarda su nuera.

Carballo creyó saber quién es el segundo Rey Mago: El comisario Sevilla. Al mismo tiempo, Cristina se reconcilió con su madre, hasta tal punto de que ambas se hicieron cargo de la estafa de Fernando y la abogada le pidió a Isabel que se quedase a vivir con ella. Además, Hugo, a la espera de que llegase Rocío, tuvo que aguantar a las beatas contra el condón. El hombre no se quedó de brazos cruzados ante las protestas de estas por la venta de los preservativos y la lió un poco.