Nihal y Mete están detenidos en comisaría por el asesinato de Haki. La policía interroga al único testigo que presenció el crimen. Se trata de un niño pequeño que está tan asustado por la situación, que no se atreve a decir cuál de los dos fue quien apretó el gatillo. Por su parte, Nihal y Mete se auto inculpan cada uno por su lado para salvar al otro.



El juez, debido a esta situación, decide que los dos se queden encerrados en prisión a la espera del juicio y, además, les acusa formalmente de homicidio. Minutos después, los detenidos salen de las dependencias policiales.

Fuera les espera la familia de Mete. Tanto a Alí como al resto del clan solo les queda esperar el veredicto. También se ha acercado al lugar Soner, que está preocupado por la situación de su excuñado. Mientras él se queda en el interior del vehículo, Süleymán, en nombre de su jefe, se ofrece para colaborar en lo que sea. “Muchas gracias, lo tendremos en cuenta”, dice Cemilé antes de abandonar el lugar.

Cuando Soner también está a punto de irse, ve que Aylín se marcha hacia su casa acompañada de Tarik, el doctor que la atendió en el hospital y que está muy pendiente de ella luego de saber que tiene un embarazo de riesgo. El millonario no puede evitar ponerse celoso al ver a la mujer que ama caminando al lado de otro hombre.

Berrin se enfrenta a Hakan en un juicio

Mientras tanto, Berrin, que sigue de cerca el caso de su hermano, tiene otro problema al que hacer frente: el juicio contra Hakan por la custodia de Zehra. La fecha de la audiencia se acerca y, si bien es verdad que la situación con su exmarido ha mejorado, la joven tiene mucho miedo de perder la patria potestad de su hija.

Lejos de allí, Kenan sigue empeñado en deshacerse de Selma, pues esta se ha convertido en un incordio para sus planes. El pérfido empresario mantiene a su esposa drogada y encerrada en casa, bajo la antena mirada de una de las criadas, mientras él disfruta de su libertad al lado de Caroline. Ambos continúan con su romance en secreto, aunque en más de una ocasión han estado a punto de ser descubiertos por Alí en las oficinas de la empresa.

