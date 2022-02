Kenan está dispuesto a todo para incapacitar a Selma, haciéndola pasar por loca delante de un tribunal y así quedarse con sus bienes. Después de varios días mintiéndola, drogada y encerrada, cree que es el momento de enfrentarla a un juez. Cuando Cemilé descubre los planes de su exsocio, decide llevarse a la mujer a su hogar en complicidad con Alí. Kenan enfurece al comprobar que su esposa no está en casa y emprende una búsqueda para encontrarla.



El pérfido hombre no tendrá que dedicar mucho esfuerzo, pues Caroline espía a Alí y descubre donde se está hospedando Selma. Avisa a su amante y este se presenta en la vivienda de los Akarsu junto con varios oficiales.

Frente a ellos, acusa a Cemilé de secuestro. Está a punto de ser detenida cuando Selma sale de su escondite acompañada de Ösman y declara que ella no ha sido raptada en ningún momento. “Yo estoy aquí por mi voluntad, porque mi marido no me trataba como correspondía. De hecho, voy a divorciarme de él”, comenta de forma ya lúcida y libre del efecto de los medicamentos. A Kenan no le queda más remedio que abandonar la propiedad escoltado por la policía, quienes piden perdón por la incómoda situación.

Tarik le confiesa a Aylín que se enamoró de ella

Por otro lado, Berrin ha tomado la decisión de volver con Hakan para estar cerca de su hija. Él, emocionado ante la idea de tener a su mujer nuevamente en su hogar, prepara una cena romántica. Después de la silenciosa velada, pretende mantener intimidad con su esposa, pero esta se muestra fría y distante. Hakan, sintiéndose rechazado indirectamente, abandona la habitación dando un portazo. Entretanto, Ahmet se acerca a Aytén, quien se ha convertido en su paño de lágrimas.

Lejos de allí, Aylín acepta la invitación de Tarik y se marcha con él a la fiesta organizada por el hospital en el que el doctor trabaja. En dicho evento también está Soner, por ser uno de los principales benefactores de la clínica y la chica aprovecha cada instante para incomodarle.

La situación se ha hecho insostenible y Soner se precipita a irse del lugar. Lo mismo hace Aylín, quien en mitad de la carretera, le pide a Tarik que pare el coche: “Necesito vomitar. Cosas del embarazo”. A continuación, el doctor le recrimina a su acompañante que le haya usado para darle celos a su expareja. Además, le confiesa que se ha enamorado de ella.

