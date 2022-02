Nihal y Mete estaban detenidos en comisaría por el asesinato de Haki. La policía interrogó al único testigo que presenció el crimen. Se trataba de un niño pequeño que estaba tan asustado por la situación, que no se atrevió a decir cuál de los dos fue quien apretó el gatillo. Por su parte, Nihal y Mete se autinculparon cada uno por su lado para salvar al otro.



Fuera les esperaba la familia Akarsu. Tanto Alí como el resto de clan estaban destrozados. También se acercó al lugar Soner, que estaba preocupado por la situación de su excuñado. Mientras él se quedó en el interior del vehículo, Süleymán, en nombre de su jefe, se ofreció para colaborar en lo que fuera. “Muchas gracias, lo tendremos en cuenta”, dijo Cemilé antes de abandonar el lugar.

Soner, celoso del doctor Tarik

Cuando Soner también estaba a punto de irse, vio que Aylín se marchaba hacia su casa acompañada de Tarik, el doctor que la atendió en el hospital y que está muy pendiente de ella luego de saber que tiene un embarazo de riesgo. El millonario no puede evitar ponerse celoso al ver a la mujer que ama caminando al lado de otro hombre. Por su parte, el médico le confesó a su joven paciente que se había enamorado de ella.

Al día siguiente, ante la corte, se esclareció que fue Nihal quien asesinó a su marido y Mete salió en libertad. Mientras tanto, se produjo el juicio entre Hakan y Berrin por la custodia de Zehra. El juez decretó que la niña quedara a cargo de su padre.

