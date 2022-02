La aventura amorosa de Caroline y Kenan finalmente sale a la luz. La mujer, incapaz de seguir sosteniendo su doble vida, se marcha junto con Mustafá a un hotel que su amante le deja pagado y al que va visitarla cada vez que se le antoja. Caroline está deseosa de que su nuevo “novio” le quite todas sus posesiones a Selma, para disfrutar de ellas como le plazca. “Porque no me regalas una de tus casa”, comenta ella si ningún tipo de reparo a Kenan. Este, por supuesto, se niega. No puede hacer uso de la fortuna de su esposa hasta que sea declarada incapacitada.



Ali, por su parte, está muy triste por el engaño de su esposa, pero, sobre todo, por saber que esta le ha estado pasando información a Kenan a sus espaldas. En un nuevo arrebato de ira, coge el coche y va en busca de Caroline. Cuando la encuentra, estampa su automóvil contra el de ella y la obliga a salir del vehículo. Después, la apunta con una pistola en la cabeza. Mientras, Hasefe, preocupada porque su hijo vaya a cometer una locura, llama a Cemilé y a Mete para pedirles ayuda.

Aylín quiere contarle la verdad a Soner

Por otro lado, Aylín hace caso de los consejos de Berrin y toma la decisión de contarle a Soner que está esperando un hijo suyo. No quiere que su amado se marche del país, tal y como le dijo que haría, sin saber que pronto será padre. La joven, tras llamar a la mansión de su amado, descubre que se ha ido a pasar unos días a la casa de campo y ahí que se presenta dispuesta a decirle la verdad.

Sin embargo, al verlo en una comprometida actitud con la bella doctora que le salvó la vida, se echa para atrás y sale del lugar sin ser vista en el mismo taxi en el que llegó. “Fui una estúpida al venir aquí”, piensa mientras regresa a su hogar. Ahora sí está segura de que criará a su bebé sola, si es que sobrevive al parto.

Paralelamente, Mete llega a prisión para ver a Nihal y una de las celadoras le comunica que la chica recibió una paliza: “Está en la enfermería. Su estado no reviste gravedad, pero decidimos aislarla. Es lo mejor”. El joven se propone sacar a su novia de tan terrible lugar como sea. Paralelamente, Aytén cada día está más cerca de Ahmet, que se deja consentir y querer por su amiga.

