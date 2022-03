Süleymán lleva a Deniz a jugar a casa de Soner. El hombre que, tras la muerte de Aylín, sigue sin fuerzas para cuidar a su hija, se limita a verla divertirse desde la ventana de su despacho. La niña es quien sufre el constante rechazo de su padre. Süleymán se da cuenta de esto y sugiere a Soner que Deniz venga a vivir con él, pero este se niega: “Creo que es muy pronto. Qué tipo de vida puedo darle si todavía no me he recuperado de la muerte de Aylín”.



Por otro lado, Ösman continúa dejándose influenciar por las ideas políticas del problemático Aydín. Ambos jóvenes, en compañía de otros tantos, roban unos botes de pintura de la escuela y se dedican a escribir con ella mensajes anarquistas en las paredes de la ciudad. Mete lo descubre y se enfrenta a su hermano. Cemilé no soporta más el dolor de ver cómo sus hijos se están convirtiendo en grandes enemigos.

Mete organiza un concierto muy especial

No obstante, ese no es el único motivo que puede dinamitar la relación entre Mete y Osman. Ambos, sin saberlo, se han enamorado de la misma chica. Una guapa adolescente de nombre Aika. Mete propone a la joven ir a un concierto. Ella se muere de ganas, pero debe negarse, pues su familia no la deja salir de noche: “Es una pena, porque nunca he escuchado música en directo”. El excantante organiza entonces para ella una actuación por la mañana y la invita a asistir. Aika queda maravillada por el esfuerzo que realizó su pretendiente.

Hakan se esfuerza por encontrar trabajo, pero nadie quiere dar empleo a un expresidiario que estuvo en la cárcel por intento de asesinato. Ahmet se entera de su situación y le ofrece una vacante en la Confederación, pero él la rechaza. Ekrem desea que su hijo agache la cabeza y venga a pedirle ayuda. “Quiero que reconozca que sin mí no es nadie”, dice a Caroline.

