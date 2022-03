Después de haber superado numerosos obstáculos, Aylín y Soner se dieron el “Sí, quiero” delante de sus respectivas familias y amigos. La mañana de después del enlace, Mete trabajó como juez de un concurso de música. Una de las participantes subió al escenario con el rostro tapado y asombró a todos con su voz. El joven músico, a diferencia del resto de asistentes, la reconoció, era ¡Nihal!



Mete corrió tras ella cuando la chica abandonó la tarima. Quería saber por qué no le avisó que salió de prisión y por qué escondía su cara. Al levantar el velo que le tapa, entendió qué ocurría: estaba medio desfigurada. Nihal, que siente vergüenza de su aspecto luego de la paliza que recibió en la cárcel, le pidió que no la mirase. “No quiero que nadie más vuelva a verme”, dijo con lágrimas en los ojos. Después, salió despavorida y se perdió entre las calles.

Ali firmó el divorcio con Caroline

Mientras tanto, Ali llegó al juzgado junto con Caroline. La pareja firmó los papeles del divorcio. Él se mostró aliviado, pero ella tenía un deje de tristeza en el rostro. No obstante, todo rastro de pena se disipó cuando Kenan le contó que ya tenía un plan en marcha para destrozarle la vida a Cemilé. ¿Hasta donde estaba dispuesto a llegar?

Una semana más tarde, Hakan descubrió que Ekrem pensaba atentar contra Ahmet y Berrin en el día de su boda. El chico pretendía evitarlo. Así pues, se presentó en el enlace justo cuando los novios salían del registro y se interpuso entre ellos y la bala que llevaba su nombre. El joven fue trasladado de urgencia al hospital, donde lograron extraerle el proyectil. “No podemos asegurar que vaya a sobrevivir”, comentaron los doctores. Berrin enfrentó a Ekrem por la desgracia que provocó.

