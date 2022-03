Mesude se reúne con Ibo en un paraje apartado. Al día siguiente el joven irá a casa de la muchacha a pedir su mano y esta quiere que todo salga perfecto. Después de darle unas cuantas instrucciones sobre cómo debe comportarse delante de sus padres, le indica cómo debe vestir: “Ponte un traje que esté a mi altura”.



Por otro lado, Osman comienza a sentirse incómodo por la violencia con la que Aydín defiende sus ideales. Al joven ya no le importa llevar armas escondidas dentro de la ropa y se ha radicalizado con el paso del tiempo. ¿Terminará el pequeño de los Akarsu metido en problemas? Mientras tanto, Deniz regresa a vivir a casa de Cemilé. El experimento de pasar unos días en casa de Soner no ha salido tan bien como se esperaba.

Hakan salva a Zehra de ser atropellada

Cerca de allí, Zehra está a punto de ser atropellada por un vehículo cuando Hakan, que pasaba por el lugar, logra salvarla. La niña, que no sabe que quien tiene delante de ella es su padre, le agradece el gesto. Berrin, al enterarse de lo ocurrido, también le da las gracias a Hakan. Al caer la noche, pone a Ahmet al tanto de lo sucedido.

A su vez, el pequeño Mustafá tiene una fuerte discusión con Ekrem por la que esté está a punto de pegarle. Caroline interviene en favor de su hijo y calma a su pareja. Después, a solas, se dirige a Mustafá y le pide que tenga paciencia: “No alteres a Ekrem o nos quedaremos sin nada”.

