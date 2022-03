Deniz ha regresado a vivir con Soner, y Cemilé se preocupa porque su nieta no tenga un referente femenino cerca de ella. Así pues, la mujer decide buscar a alguien que pueda ayudar a su yerno en el cuidado de la pequeña. La candidata perfecta es Bahar, la profesora de ballet de Zehra.



Cemilé y la bailarina se presentan en casa de Soner. Cuando este descubre quien es la posible niñera de su hija, monta en cólera. Resulta que él y Bahar tuvieron anteriormente un encuentro un poco desafortunado y la primera impresión que tuvieron el uno del otro no fue nada buena. El hombre se niega a que la chica cuide de Deniz y la profesora de danza no piensa acceder a trabajar para un tipo tan impertinente, según ella.

Osman no está de acuerdo con las acciones de Aydín

Süleymán y Cemilé presencian la escena y tratan de poner paz entre las dos personas, pero la discusión va a más. Cuando Bahar abandona la estancia enfadada, Cemilé se enfrenta a Soner y le deja claro que si la profesora no se convierte en la niñera de Deniz, ella misma se llevará a la niña: “Necesitas ayuda y lo sabes”. Él le pide una hora para pensarlo. Finalmente accede a la petición de su suegra.

Por otro lado, Aydín está muy orgulloso de lo que están consiguiendo él y su grupo de anarquistas. “Ahora nuestros ataques salen en los periódicos”, dice muy contento a Osman. Este, no comparte la opinión de su amigo y cree que se están arriesgando demasiado con sus actos delictivos: “Nos estamos exponiendo demasiado”.

