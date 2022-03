Berrin llega junto con Ahmet a la casa que compartió con Hakan para llevarse consigo a Zehra. La mujer trata de abrazar a su hija a modo de saludo, pero esta rechaza sus muestras de afecto. Le pide que no se acerque a ella y, además, le cuenta que a partir de ese momento vivirá con su verdadero padre. No puede perdonar a su madre y a su padrastro que le ocultaran la verdad: “Debieron decirme que tenía otro papá. Me habéis mentido todo este tiempo”.



Hakan trata de hacer entender a la pequeña que lo más consciente es que se marche con su madre, pero ni por esas logran hacer que Zehra cambie de opinión. Berrin se rinde por el momento y deja que su hija se quede con su exmarido. Antes de salir por la puerta, él deja claro a Hakan que hablarán más tarde.

Bahar trata de ganarse a Deniz

Por otro lado, Bahar sigue luchando por ganarse la confianza y el cariño de Deniz. Esta es algo reservada y no se abre ante cualquier extraño. Parece que esto de ser niñera es mucho más complicado de lo que profesora de ballet pensaba. Soner se divierte viendo los esfuerzos que hace la maestra por acercarse a su hija y no duda en resaltar cualquier error que comete.

En el colegio, Osman descubre que Aydín se ha enamorado de una compañera de clase y comienza a bromear con él. El adolescente le pide a su amigo que pare con los chistes, pues si los colegas de su organización política descubren que ama a una chica se meterán con él: “Me dejaron claro que un revolucionario solo quiere a la causa”.

