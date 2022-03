Berrin se despierta como cada mañana y va al cuarto de Zehra. La mujer se asusta al ver que la niña no está en su habitación. Todavía en estado de shock, despierta a Ahmet y le cuenta que su hija se marchó. Mientras tanto, Zehra aparece en la puerta de Hakan y le dice que, a partir de ahora, vivirá con él. “Quiero quedarme contigo si no te importa, papá”, comenta.



Ya dentro del piso, Zehra explica a Hakan que ya sabe que es su verdadero padre y que, ahora que lo tiene tan cerca, quiere recuperar el tiempo perdido con él y conocerlo mejor. El hombre no cabe en sí de alegría, aunque no está muy seguro de que la idea de su hija de quedarse con él sea la mejor, pues no quiere hacer sufrir a Berrin.

Mithat anda en malas compañías

Por otro lado, Mithat está cada vez más integrado en uno de los grupos políticos más violentos de la ciudad. Uno de los cabecillas ve en el joven a un buen defensor de sus ideales y, además de manipularlo a su conveniencia, le enseña a disparar y le entrega un arma: “Debes estar preparado para cualquier cosa. Lleva la pistola siempre contigo”.

De nuevo en casa de Hakan, este llama a Ahmet y a Berrin para contarles que Zehra está con él. Lo último que quiere es que se preocupen por la niña. Mientras el matrimonio llega a recoger a su hija, Hakan enseña a la pequeña la que fue su habitación cuando solo era un bebé.

