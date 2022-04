Arif sigue acercándose a Cemilé, quien disfruta bastante de su compañía, así como de su caballerosidad. El hombre, incluso, se interesa por el estado de Zehra al saber que la pequeña está en el hospital ingresada y tiene que ser sometida a una serie de pruebas para determinar el alcance de su dolencia.



Hasefe se da cuenta de que entre su nuera y el hombre hay un sentimiento más profundo que el de una amistad. “Es un hombre bastante guapo”, comenta la anciana luego de conocerlo. “Además, no creo que sea un anarquista, tal y como dice Mete”, añade durante la conversación. Cemilé trata de ocultar el rubor de sus mejillas.

Los Akarsu apoyan a Zehra en su enfermedad

Mientras tanto, Osman sigue asimilando el último descubrimiento que ha hecho sobre el asesinato de Aydin. Todavía le cuesta creer que Mithat haya sido la persona que le arrebató la vida a su gran amigo. Al mismo tiempo que abraza una cazadora del occiso adolescente, jura que vengará su muerte, aunque para eso tenga que mancharse las manos de sangre.

Cemilé se topa con Osman por la calle y observa que lleva puesta la chaqueta militar que era de Aydín. La mujer nota muy extraño a su hijo y teme que el dolor por la muerte de su compañero de escuela lo lleve por el mal camino. Arif, que está presente durante la charla de madre e hijo, sopesa hablar con el joven y hacerle entrar en razón.

Mientras el resto de la familia está en el hospital con Zehra, Osman aprovecha para ir al campo y practicar su puntería con la pistola que le dio Halit. Luego se marcha hacia casa de Mithat, pero Mete lo intercepta por el camino e impide que cometa una locura.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io