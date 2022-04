Mithat cumplió con el encargo que le dio el grupo político del que forma parte y asesinó a Aydín de un disparo, en plena noche y delante de sus padres y Osman. El tiro fue tan certero que los presentes no pudieron hacer nada por salvar al chico. Cuando la policía y los paramédicos llegan solo confirmaron su muerte.



Horas más tarde, Osman llegó a la morgue para despedirse de Aydín. El muchacho lloraba mientras abrazaba el cuerpo de su amigo, al que quería como un hermano. Al amanecer, ya estaba todo preparado para dar sepultura al difunto. Sus padres encabezaron la comitiva de personas que transportaba sobre sus hombros el féretro.

Un entierro muy triste

Al entierro acudió Osman, acompañado de toda su familia, incluida Cemilé. También hizo acto de presencia Ayça, que no sospechaba que fue su propio hermano quien le arrebató la vida a su compañero de escuela. Por su parte, Mithat no podía con el peso de la culpa.

Cuando Ayça llegó a casa horas más tarde y le confesó que estuvo en el funeral de Aydín, el joven se puso como un loco con su hermana y le exigió que nunca más se volviera a acercar a personas así. La muchacha no entiende qué era lo que le estaba pasando a Mithat.

Lejos de allí, la relación entre Deniz y Soner había mejorado considerablemente desde que Bahar llegó a la mansión para hacerse cargo del cuidado de la pequeña. La exprofesora de ballet de Zehra se ha ganado el corazón de la niña y también de Soner. Pasados unos días, Osman descubrió gracias a Halit quien es el asesino de Aydín y comenzó a idear una venganza en su contra.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io