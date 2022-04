Ösman está a punto de culminar su venganza contra Mithat por el asesinato de Aydín cuando Betül hace acto de presencia y salva a su novio. La joven evita que el pequeño de los Akarsu se convierta en un asesino y luego, a punta de pistola, lo conduce hasta un lugar apartado en mitad de un espeso bosque. Después de mucho caminar, llegan hasta un claro.



Luego, le obliga a ponerse de rodillas de espaldas a ella y lo encañona. La chica está a un paso de apretar el gatillo, pero Ayça aparece para evitar el fatal desenlace. Con un rápido movimiento, golpea a su cuñada en la cabeza y la deja inconsciente. Sin premeditarlo, le ha salvado la vida a su compañero, la cual pendía de un hilo.

Cemilé encuentra a su hijo

Ambos adolescentes inician una veloz huida, pero Mithat los detiene en mitad de su camino y amenaza a Ösman con un arma. Esta también coge la pistola que guarda en su abrigo. Como si de un duelo medieval se tratara, ambos se apuntan a la cabeza. Ayça, que quiere evitar de nuevo una tragedia, se pone en medio de ambos chicos: “Si vais a disparar, tendréis que matarme a mi primero. No dejaré que cometáis esta locura”.

Justo en ese instante llega Cemilé. La mujer ruega a su hijo que baje el arma y no se convierta en un homicida. Ösman hace caso a su madre y tras renunciar a su deseo de matar a Mithat, sale huyendo de lugar. Este último, por su parte, se lleva a su hermana y a Betül de regreso a casa cuando su novia recupera la consciencia.

