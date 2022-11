Nora encuentra a su hermana besándose con Claudio. La joven, que queda impactada, reprocha a su hermana que no haya respetado la casa de tu tío: «De nuevo estás haciendo las cosas a escondidas». Claudio tientan intervenir en favor de su amada, pero Nora no atiene a razones y se marcha del lugar hecha una furia.

Horas más tarde, Valentina habla con una Nora mucho más calmada y le confiesa que se siente confundida, pues, aunque le gusta Claudio, siente que todavía no ha olvidado a Ricardo y no sabe si algún día llegará a hacerlo. Mientras tanto, Helena busca a Leonardo para que le explique lo que sucedió anoche en su apartamento. El al sentirse atacado firma su renuncia y pide que lo demanden por abuso sexual e intento de violación: «Ya me habéis sentenciado sin siquiera darme la oportunidad de defenderme, así que me da igual».

Consuelo y Horacio están a punto de besarse

Al día siguiente, Consuelo y Horacio se dejan llevar por sus sentimientos y están a punto de darse un beso, pero son interrumpidos por Nora. Al mismo tiempo, Beba en una actitud bastante altanera, le pide a Valentina que le diga de qué habló con Yolanda, pero ella le asegura que es algo que no le interesa ya que no es su jefa.

Por si esto fuera poco, Valentina observa que Patricia ha llegado a la empresa y se esconde para evitar ser vista por ella. Paralelamente, Adelaida planea irse a vivir con Helena y tratar de que esta acepte reconciliarse con Guillermo o, por lo menos, mantener una conversación con él.