Basada en el drama coreano titulado Oh My Geum Bi, la historia gira en torno a una niña de ocho años, Öykü, que vive con una amiga de su madre, hasta que esta la abandona al ser consciente de la enfermedad de la niña. La pequeña va en busca de su padre, Demir, un irresponsable y delincuente que no sabe que tiene una hija, pero aprenderá a serlo y cambiarán todos sus principios gracias a ella. Esta tierna historia turca triunfó en España y cautivó también en más de 20 países. Se emitió tras el éxito de Mujer y antecedió a Infiel.