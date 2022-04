Qué ha pasado en el estreno de 'Rubí': Rubí conoce a Alejandro y queda impactada con él ¿Qué pasará cuando descubra que no es rico como ella piensa?

Rubí: así fue la serie original de 2004.

Así es el 'remake' de 'Rubí', protagonizado por Camila Sodi y José Ron.

Rubí Pérez es consciente de su belleza y el poder hipnótico que causa en los hombres. La seducción es su arma más potente para subir en el escalafón social. Es una joven cruel y ambiciosa. Muy diferente a su millonaria amiga Maribel de la Fuente.

Esta última, siendo una niña, sufrió un accidente de coche en el que perdió una pierna y eso la convirtió en una muchacha muy insegura. Debido a su incapacidad para relacionarse abiertamente con la gente, comenzó a chatear por internet. Así se enamoró de Héctor, un arquitecto argentino de fama mundial, que heredó el patrimonio de sus padres cuando estos fallecieron.

El problema está en que él no sabía nada acerca de su discapacidad y ahora que quería conocerla en persona, la chica debía decirle la verdad. Rubí instó a su amiga a dejar a un lado sus complejos. Además, se ofreción a acompañarla cuando tuviera el primer encuentro con su novio.

Rubí conoció a Alejandro y se enamoraron

Esa misma tarde, Maribel y Héctor se conocieron. Ella no se animaba a contarle la verdad sobre su pierna ortopédica, por lo que Pérez, tiró a propósito una bebida sobre su amiga. Héctor, al intentar secarle la ropa, notó la prótesis. Tras escuchar la historia de cómo su novia perdió su extremidad, se marchó del lugar descolocado por su mentira. Al día siguiente, Héctor, alentado por su amigo, el doctor Alejandro Cárdenas, le pidió disculpas a Maribel por su actitud y ambos retomaron su relación y sus planes de boda.

Esa noche, Rubí asistió a una cena a cuatro con Maribel, Héctor y Aejandro. Ella quedó fascinada con el médico y viceversa. Lo cierto es que entre Pérez y Cárdenas surgió una atracción inmediata que podría traer fatales consecuencias cuando la muchacha descubra que su nuevo pretendiente no es rico como ella piensa.

Veinte años más tarde, una intrépida reportera llamada Carla Rangel llegó hasta una mansión ubicada en mitad del bosque. Ahí vive la famosa Rubí con su mayordomo Boris. Quería entrevistarla y saber si su leyenda, aquella que la pinta como la malvada de la historia, era tan cierta como la gente decía.

