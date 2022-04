Qué está pasando en 'Rubí': Maribel descubre que su novio la dejó plantada por marcharse con Rubí. Meses más tarde, la vida de dolor de rosa de Pérez, comienza a desteñirse

El encanto de Alejandro comenzó difuminarse cuando, tras una conversación con su amiga Maribel, Rubí empezó a sospechar que él no era igual de millonario que Héctor. Es por eso que, para salir de las dudas, le pidió que la llevase a su casa para conocerla. Una vez ahí, comprobó que Cárdenas no tiene tanto dinero como creía en un principio.

Rubí decidió alejarse de su amado y puso su foco en Héctor. Al caer la tarde, la joven visitó al arquitecto en su oficina con la excusa de hablar sobre Alejandro, pero claramente sus intenciones eran otras. Su plan de seducción funcionó y terminaron haciendo el amor. Al día siguiente, él se arrepintió de lo que había hecho y pidió no mencionar a Maribel lo ocurrido.

Rubí se encontró con Alejandro en Madrid

Pasó una semana y llegó el esperado día de la boda entre Héctor y Maribel. La joven aguardaba con nerviosismo a su novio en el altar y comenzó a preocuparse cuando este no daba señales de vida. Ferrer, por su parte, no había podido dejar de pensar en Rubí en todo este tiempo, por lo que decidió aceptar su propuesta de fugarse juntos a España. Mientras todos los invitados estaban en la Iglesia, él se subía a una avión con su amada en dirección a España.

Alejandro fue quien descubrió la traición de Rubí y su amigo. Acto seguido, le dio la noticia a Maribel. A las horas, Rubí y Héctor se instalaron en Madrid y días después, se sacaron en una íntima ceremonia a la que asistió toda la clase alta de la ciudad.

Meses más tarde, Rubí disfrutaba de su acomodada vida, aunque echaba de menos a Alejandro. Su corazón le recordó una y otra vez que era a él a quien amaba. El destino le tenía preparada una sorpresa. Una noche, se topó con el médico en un evento que se había organizado en la capital española para inaugurar una nueva clínica dental que diseñó Héctor. Cárdenas no había viajado solo, venía acompañado de Sonia, su novia y colega de profesión

