'rubí' toda una estrella

Qué ha pasado en 'Rubí': Lucas Fuentes Morán le ofreció a la joven ser la imagen de su firma de moda

Rubí sentía miedo de Héctor y de lo que era capaz de hacer producto de sus celos enfermizos. Tras ser maltratada por su marido física y psicológicamente, la joven no dudó ni un segundo en pedirle el divorcio. Esta noticia provocó que Ferrer perdiera el control y nuevamente agrediese a su mujer. Para empeorar aún más las cosas, justo en ese momento Rubí recibió la triste noticia que su madre estaba gravemente enferma en México y su esposo no le permitió ir a visitarla.

Mientras el arquitecto se daba un baño, Rubí arregló sus cosas y se dispuso a huir de las garras de su esposo. Siguiendo toda una estrategia, la ambiciosa mujer logró engañar a su marido y al detective que envió tras ella. De esta manera, llegó a los brazos de Lucas, quien la ayudó a escapar del país.

Cuando Héctor se enteró de todo lo sucedido, volvió a enloquecer y lo primero que hizo fue ir a encarar a Fuentes Morán, quien le comunicó que Rubí ya se cansó de vivir con él: “La perdiste para siempre”. Mientras tanto, Pérez llegó a su casa en México donde se encontró con Cayetano, el novio de su hermana y chófer de Maribel. Acto seguido, se dirigió al hospital a visitar a Refugio.

Rubí y Maribel se reencuentran

Horas más tarde, Rubí se presentó a la gran mansión de Lucas y su ambición se disparó. Una de las primeras cosas que hizo fue ir a visitar a Maribel, quien, a pesar de todo, aceptó conversar con ella. Pérez llegó con intenciones de disculparse por haberle quitado el novio, sin embargo, su amiga no le creyó ni una sola palabra e incluso le sacó en cara lo mal que lo pasó por culpa suya.

A su vez, Héctor estaba devastado con lo sucedido. La situación se complicó cuando decidió viajar a México con el único objetivo de encontrar a Rubí a toda costa. Al día siguiente, Lucas presentó en público a Pérez como la nueva imagen global de la marca "Fuentes-Moran", causando la impresión de los asistentes, quienes quedaron fascinados con su belleza

