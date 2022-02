Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Sabahattin le propuso a Jülide casarse en París y comprarse una casa para los dos.

Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Züleyha protagoniza un terrible episodios con Demir por culpa de la doctora

La llegada del par de empresarios que quieren hacerse con las tierras de Çukurova ha provocado un acercamiento entre los Yaman y Fekeli. Hünkar ve en esta tregua una oportunidad de reconciliación entre ambas familias y así se lo hace saber tanto a su hijo, como a Yilmaz. La señora logra que los dos grandes enemigos firmen una pequeña paz y se unan por el bien de la ciudad: “Solo si trabajan juntos pueden impedir que esos forasteros nos hundan”.

Tras conseguir que ambos muchachos accedan a su idea, Hünkar les explica el plan que ha trazado para ellos junto con Ali. “Comprareis la fábrica de esos dos hombres y así conseguiremos detenerles”, les explica a Demir y Yilmaz. Behice, que es testigo de todo, no soporta ver la complicidad que sigue existiendo entre Yaman y Fekeli.

Gaffur le pide perdón a Çetin

Mientras que Züleyha acepta la nueva sociedad entre su marido y su exnovio de forma tranquila, Müjgan vuelve a montarle una escena de celos a Yilmaz. La doctora no soporta tener algo en común con los Yaman, a quienes está empezando a odiar profundamente.

Por otro lado, Saniye ya sabe que fue Gaffur quien robó sus joyas y no Çetin. La mujer obliga a su marido a pedirle perdón al joven por haberle acusado injustamente para cubrir su huellas: “Dilo alto y claro, porque quiero escucharte”. Gaffur, con voz honesta, le ruega a su futuro cuñado que le disculpe: “Te llamé ladrón delante de todos cuando eres inocente. Discúlpame”. Çetin, por supuesto, acepta sus disculpas: “Vamos a ser familia, así que olvidemos todo”. Después, amos de funden en un abrazo sincero.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io