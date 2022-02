Qué ha pasando en 'Tierra Amarga': Hünkar ayuda a Züleyha cuando esta es detenida tras disparar a Demir

Hünkar se siente dividida entre Demir y Züleyha. Por un lado, no quiere dejar solo a su hijo en su dolor, después de que su matrimonio se haya ido al traste y por otro, tampoco desea abandonar a su nuera a su suerte. Piensa hacer todo lo posible para que salga de prisión y se reuní nuevamente con sus hijos. “Adnan y Leyla la extrañan demasiado y yo no puedo hacer nada para consolarlos”, se desahoga en un momento de intimidad con Naciye.

Yilmaz descubre que Müjgan quiso quitarse la vida

Por otro lado, Yilmaz continua en prisión, detenido por desacato a la autoridad después de protagonizar un enfrentamiento con Demir ante el juez. Un nuevo preso entra en la celda y le cuenta que Müjgan trató de suicidarse: “La doctora está bien, aunque ha sido hospitalizada. Dicen por el pueblo que quiso cortarse las venas”.

En ese instante aparece Fekeli, que no tiene más remedio que confirmar la noticia que ha dado el recién llegado a prisión. Con toda la calma del mundo, trata de tranquilizar a su ahijado: “Tu esposa ya se está recuperando. Cometió una locura, llevaba por la desesperación, pero no pasó a mayores”. A pesar de las palabras de su padrino, Akkaya no puede evitar sentirse culpable por la suerte que ha corrido su mujer: “Todo esto es mi responsabilidad”.

Al día siguiente, se reanuda el juicio contra Züleyha. Demir sigue en la misma tesitura que la jornada anterior. Quiere ver a su esposa a su esposa cumpliendo la pena máxima en prisión por haber tratado de matarle. Mientras tanto, Müjgan regresa a casa y se reencuentra con su pequeño Kerem Ali.

