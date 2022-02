Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Fekeli impidió que se quitara la vida y la hospedó en su casa para protegerla de Demir

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Hünkar ayuda a Züleyha cuando esta es detenida tras disparar a Demir

Demir, que se ha repuesto de los tres disparos que le propinó su esposa, se presenta ante el tribunal para dar su testimonio de lo sucedido. Hünkar, que está entre los asistentes al juicio, tiene la esperanza de que su hijo declare en favor de Züleyha. No obstante, las esperanzas de la señora se vienen abajo cuando ve que el hacendado no muestra ninguna piedad por su esposa y exige que se le aplique la pena máxima acorde al delito que ha cometido.

Yilmaz, tras escuchar lo que ha dicho Yaman, se abalanza sobre él para hacerle callar e impedir que siga hablando barbaridades de su amada. Se forma una pelea entre los dos, con pistolas de por medio incluidas, que termina con ambos detenidos por desacato a la autoridad.

Sabahattin, el gran aliado de Züleyha

El juicio se detiene y Züleyha regresa a su celda. De pronto, una celadora entra y le ordena que vaya a la sala de visitas: “Alguien quiere verte”. Züleyha se encuentra cara a cara con Sabahattin. Después de una bonita conversación en la que el médico le reafirma su amistad, ella le pide que si algo le llegara a pasar, cuente a todo el mundo quien es el verdadero padre de Adnan: “Tiene derecho a estar con su verdadera familia si yo no puedo cuidarle”.

Por otro lado, Müjgan sufre porque Yilmaz quiere divorciarse de ella. La doctora no está dispuesta a vivir sin el gran amor de su vida y decide cortarse las venas dentro de una bañera llena de agua. Afortunadamente, Behice la encuentra a tiempo y la lleva al hospital. Allí logran salvarle la vida. Cuando la muchacha se despierta, suplica que la dejen morir.

