Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Fekeli impidió que se quitara la vida y la hospedó en su casa para protegerla de Demir

Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Züleyha es detenida después de haber tratado de cometer un asesinato, mientras que un vecino de Çukurova planea su suicidio

Züleyha se enfrenta a un juicio por haber tratado de matar a su esposo disparándole tres veces. Yilmaz, cuando descubre el calvario por el que está pasando su amada, decide ponerse en contacto con una abogada para ayudar en su defensa. “Lo que Züleyha hizo fue consecuencia de todo lo que ha sufrido”, comenta Akkaya a la licenciada.

Esta última, que tiene experiencia en casos similares, le deja muy claro a Yilmaz que será complicado lograr que un tribunal declare inocente a Züleyha. “Los testimonios que hay en su contra son demoledores, lo siento mucho”, sentencia. Además, explica que lo que suceda ante la corte, dependerá de su Demir sale con vida del hospital o no, pues si termina muriendo, la acusación que caerá sobre la acusada no será la de intento de homicidio, sino la de asesinato.

Yaman sale del hospital

Por otro lado, Züleyha se reencuentra en prisión con sus hijos gracias a Hünkar, que ha decidido llevarlos con ella unos minutos. La señora Yaman no guarda ningún rencor a su nuera, a pesar de que por su culpa, Demir se esté debatiendo entre la vida y la muerte, pues entiende que fue su propio hijo quien llevó a Züleyha a cometer semejante locura.

Días más tarde, Demir finalmente sale del coma en el que entró tras recibir los disparos de su mujer. Con algo de terapia, sale pronto del hospital y regresa a la mansión. Allí, descubre desconcertado, que su madre le consiguió un abogado a Züleyha: “Así que ahora te pones del lado de la persona que casi acaba conmigo”.

