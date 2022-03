La tercera temporada de Tierra amarga comenzó este mes de marzo en Antena 3.

comenzó este mes de marzo en Antena 3. A ella, acaban de llegar nuevos personajes, como Fikret Fekeli y Sevda Çaglayan.

Vahide Perçin trabajó en Madre, como la 'Señora Torpe' y en El secreto de Feriha, como Zehra Yılmaz.

Entrados ya en la tercera temporada de Tierra amarga, son muchos los cambios que nos esperan. Como ya adelantábamos hace unos días, acaban de incorporarse dos nuevos personajes a la trama, Fikret Fekeli (Furkan Palali) y Sevda Çaglayan (Nazan Kesal), pero esta semana nos va a abandonar uno de los más importantes en la historia, Hünkar (Vahide Perçin). Más tarde, habrá más retiradas y nuevas incorporaciones, pero de todo ello, os iremos informando cuando llegue el momento.

La madre de Demir y suegra de Züleyha, a punto de convertirse en esposa de Fekeli tras mucho luchar por su amor, se enfrenta de pronto a Behice, a quien quiere sacar de su casa porque no se fía de ella. Después de una intensa discusión, en la que Hünkar acusa a la tía de Müjgan de ser la asesina de sus ex maridos, esta saca un puñal y se lo clava a Yaman.

Acto seguido, la deja tirada en el lugar y arroja el cuchillo al río para eliminar evidencias. Será Demir quien descubrirá el cuerpo sin vida de su madre y la tristeza se apoderará del muchacho y también del amado de la fallecida.

¿Por qué abandonó Vahide Perçin Tierra amarga?

Después de más de dos temporadas interpretando a uno de los papeles principales de la exitosa serie de Antena 3, la actriz turca Vahide Perçin, una de las más veneradas y reconocidas de su país, decidió, en el año 2020, que era momento de retirarse de la ficción. Nunca quedaron claros los motivos; algunos hablaron de temas de salud, pero otros vieron clara una necesidad de la actriz de cambiar de aires.

No en vano, en cuanto dejó la serie, dio un cambio radical a su look, lo que dio fuerza a esa versión. Se cortó el pelo, se lo aclaró y comenzó a lucir unas gafas que le daban un aspecto de intelectual, muy distinto de los que le habíamos conocido hasta ahora. Desde que abandonó Tierra amarga, no ha vuelto a embarcarse en ningún otro proyecto, sino que se ha centrado en la formación en la escuela de teatro que regenta junto a su exesposo Altan Gördüm, Akademi 35 Buçuk.

Con Gördüm se casó en 1991 y se divorció en 2012. Fruto de este matrimonio, nace su hija Alize, también actriz y a la que vimos, como a Vahide, en Madre, interpretando a Gamze Güneş, una de las dos hijas de Cahide (Gülenay Kalkan).

A sus 56 años, cuenta con una decena de series de televisión, ocho películas y numerosas obras de teatro en su currículum. A Perçin la conocimos en España convertida en Gönül Aslan, la 'Señora Torpe', madre natural de Zeynep (Cansu Dere) en Madre, y también en El secreto de Feriha, en el papel de Zehra Yılmaz.

