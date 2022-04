Qué va a pasar en 'Tierra Amarga': Behice planea una arriesgada artimaña para quedarse en casa de Fekeli que se vuelve en su contra, mientras que Züleyha investiga quien mató a Hünkar y Müjgan comienza a ser al comidilla de Çukurova.

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Demir sufre por la muerte de su madre y un nuevo rechazo de Züleyha.



Después de confirmar que Sevda no tuvo nada que ver en la muerte de Hünkar, Züleyha está segura de que Behice es la persona que le arrebató la vida a su suegra. Así pues, delante de las más ilustres vecinas de Çukurova, entre las que está Sermin, la acusa de ser una asesina: “Voy a demostrar la clase de persona que eres”.

Behice, por supuesto, niega los hechos y asegura que está siendo víctima de una calumnia: “Te denunciaré por difamación si es necesario”. Su pose de mujer indefensa la trata de mantenerla también ante Fekeli, pero este ha empezado a dudar de la bondad de su invitada, por lo que, con gran pesar, le pide que se marche a Estambul: “Lo mejor es que abandone mi propiedad y retome su vida lejos de aquí”.

A Behice no le queda más remedio que recoger sus cosas y coger un tren que la lleve a la ciudad. Müjgan, que no quiere quedarse sola, hace un amago de acompañarla, pero su tía se niega: “Tú debes quedarte aquí y destruir a Züleyha, que es la culpable de todo lo que nos está pasando. No te preocupes por mí”.

Minutos más tarde, Behice llega a la estación. Cuando el taxi se va, ella coge su maleta y esparce todo el contenido por las zonas aledañas a la carretera. Después, se interna en el bosque. Allí la espera uno de sus cómplices. Le pide que le dé varios puñetazos y le dispare. Pretende fingir que la han atacado para regresar a la casa de Ali Rahmet.

Müjgan está preocupada por la salud de su tía

El plan parece perfecto, pero se tuerce en su fase final. El hombre dispara a Behice en una zona demasiado delicada y la mujer empieza a desangrarse. Su secuaz la deja abandona a su suerte y ella repta por el suelo con el propósito de llegar a un camino y llamar la atención de alguien que le preste su ayuda.

Por otro lado, Müjgan finalmente toma la decisión de coger a Kerem Ali y abandonar a Yilmaz. Fikret se ofrece a llevarla a la terminal de trenes, aunque solo para intentar hacer cambiar de opinión en el trayecto. La pareja encuentra cerca de la estación las pertenencias de Behice tiradas en la calle y posteriormente a ella a punto de fallecer. La moribunda es trasladada de urgencia al hospital.

