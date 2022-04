Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Behice planea fingir un ataque para regresar a casa de Fekeli, pero todo se salió de control. Además, Müjgan quiso abandonar a Yilmaz

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': La mujer culpa a Behice de la muerte de Hünkar ante todo el pueblo y deja claro que buscará la forma de que termine en prisión, mientras, Fekeli también empieza a dudar de su invitada y toma una drástica decisión.

Behice, que ya se ha repuesto del disparo que recibió, acusa públicamente a Züleyha de ser la culpable del ataque que sufrió. “Seguro que ella manó a matarme, porque cree que yo asesiné a su suegra”, dice ante varios medios de comunicación que ha convocado en el club social del pueblo. Esta versión la mantienen también ante Fekeli, que se ha visto obligado a hospedarla de nuevo en su mansión hasta que sus heridas sanen completamente.

Al caer la noche, Müjgan le revela a Yilmaz que los rumores que corren por Çukurova son ciertos: está esperando un bebé y que él es el padre de la criatura. Para que no crea que está mintiendo, le enseña los resultados de unos análisis de sangre que se hizo el día anterior y que confirman su embarazo: “Una noche que llegaste de viaje estabas muy borracho y pasamos un momento de intimidad, aunque tú no lo recuerdes”.

Akkaya afirma que no duda de que su esposa esté en cinta, pero repite hasta el cansancio que ese hijo no es suyo: “No me quieras tratar de loco, me acuerdo bien lo que pasó ese día y yo no estuve contigo”, explica, haciendo entender que su mujer le ha sido infiel con otro. Después, nublado por el enfado, se marcha a la casa que linda con la hacienda de los Yaman. Necesita estar solo y pensar con calma. Mientras, Behice trata de calmar a su sobrina: “Con ese niño en tu vientre, tu matrimonio está salvado. No te preocupes”.

¿En qué anda ahora Gaffur?

Al día siguiente, Sermin llega al hospital y se entera así del embarazo de la doctora. Sin poder contener sus ganas de contar el chisme, se presenta en casa de Züleyha y le revela que Müjgan tendrá otro hijo. La joven, a duras penas, logra retener las lágrimas ante Demir. Este vuelve a reafirmarle lo que siente por ella y le pide que se den una oportunidad: “Ya has visto que Yilmaz no merece tu amor, pero yo sí”.

Yaman, además, sigue sin superar la muerte de su madre y se muestra algo autoritario con los empleados, en especial con Gaffur, quien parece que se trae otra vez un asunto turbio entre las manos. Ellos pagan por el dolor que siente. Mientras tanto, Saniye tiene algún que otro encontronazo con Sevda, pues cree que esta ocupa el lugar que siempre le ha pertenecido a su difunta patrona Hünkar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io