Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': Züleyha rescató a la doctora, quien estuvo a punto de perecer en las aguas del río junto con su hijo

Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Demir toma la decisión de concederle el divorcio a Züleyha para que pueda irse con Yilmaz, pero le pide algo a cambio.



Pasa una semana y las buenas noticias siguen para Yilmaz. A la esperanza de iniciar una nueva vida en común con su amada, se le suma el hecho de haber sido perdonado por su padrino después de que este leyera una carta que su ahijado le dejó antes de su interrumpida partida. Su relación vuelve a ser tan buena como antes: “Creo que fui injusto contigo y no debí tratarte de una forma tan severa. Lo siento mucho”.

No obstante, un percance altera su felicidad. Recibe una llamada desde el hospital y le avisan de que Kerem Ali sufrió un golpe y está ingresado. El pequeño se calló desde lo alto del sofá al suelo cuando su madre se distrajo por un momento, tiene una fuerte contusión.

Züleyha le agradece a Demir toda su ayuda

Yilmaz coge el coche y conduce a toda prisa para llegar a la clínica. De repente, su vehículo se sale de la carretera y cae por un barranco. Züleyha y Demir, que iban camino a firmar su divorcio, presencia el suceso y se quedan impactados.

Ambos llegan al lugar sin problemas y sacan a Akkaya del interior del coche, justo unos segundos antes de que este explote y se arme un fuego terrible. Después, trasladan al herido de urgencia para que sea atendido por un médico. Lo cierto es que su situación es crítica y dudan de que sobreviva. Züleyha, por sorprendente que parezca, se apoya en Yaman, a quien le agradece enormemente que haya salvado al gran amor de su vida de morir en el acto

