Después del trágico accidente que había sufrido, Yilmaz permaneció en cuidados intensivos. Tras el cristal que le separaba de sus seres queridos, Züleyha le vigilaba constantemente. “No te puedes morir”, susurró entre lágrimas. Ahora que el futuro se vislumbraba prometedor para ellos dos no quiere quedarse sin su gran amor.

Demir hizo acto de presencia y consoló a su todavía esposa. Esta le agradeció haber arriesgado su vida por salvar a su amado. “Fue un acto muy generoso de tu parte. Si no hubiera sido por ti, habría muerto en ese coche”, dijo mientras le abraza. En ese instante, Yilmaz abrió los ojos, movió una mano y todos creyeron que muy pronto se repondría de sus heridas. Uno por uno, sus más allegados fueron pasando por el cuarto en la que estaba.

Müjgan le pidió perdón por todo el mal que le hizo y prometió que le concedería el divorcio sin poner ninguna objeción. Luego le llevó a Kerem Ali para que pasase un tiempo con él: “Creo que lo mejor para nuestro pequeño es que nosotros nos llevemos bien y tengamos una relación cordial”. Acto seguido, Fekeli le recordó a su ahijado lo importante que era para él en su vida: “Pensé que te perdíamos y solo quería morirme”.

Demir llevó a Adnan a ver a Yilmaz y firmó la paz con su gran enemigo

Minutos más tarde, Demir llegó con Adnan en brazos. Ambos hombres dejaron a un lado sus diferencias y se pidieron mutuamente que si algo les pasaba a uno de los dos, el otro cuidase de sus hijos. Parecía que los tiempos de su gran enemistad habían terminado. “Me has demostrado que no eres tan mal tipo como creía”, dijo Akkaya al que hasta hace nada era su rival.

Por último, Züleyha llegó a la habitación y reafirmó su amor por Yilmaz: “Tienes que ponerte bien, nos queda mucho que vivir”. Mientras ella pronunciaba estas palabras, Yilmaz sufrió una crisis y falleció.“Cuida de Adnan. Siempre has sido mi gran amor”, dijo y murió. La noticia de su defunción recorrió Çukurova, destrozando el corazón de todos los vecinos. Al día siguiente, se celebró un emotivo entierro que puso de manifiesto lo querido que fue Yilmaz para su familia y sus amigos

