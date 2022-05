La muerte de Yilmaz, y por ende, el abandono de Tierra amarga del actor que lo interpreta, Ugur Günes, ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores de la novela. Ya fue un duro golpe en Turquía cuando se conoció la desaparición de este personaje principal. Lo hace además cuando el amor entre el protagonista y su amada, Züleyha (Hilal Altınbilek), se estaba recuperando y Demir (Murat Unalmis) había terminado por aceptarlo. Entonces, ¿qué sucedió para que Ugur Günes abandonase de esta manera la ficción?

Son varios los actores que decidieron despedirse en plena tercera temporada de Tierra amarga. Uno de los primeros fue Vahide Perçin, que interpretaba a otro peso pesado de la historia, Hünkar. Ahora le llega el turno a Günes, y no será el último. Al parecer el ambiente en el set de rodaje no ha sido tan idílico como pudiera imaginarse y algunos actores optaron el año pasado por desembarcarse de ese trabajo para iniciar nuevos proyectos. En el caso concreto de Ugur Günes, fueron varias las versiones que justificaron su marcha en aquella ocasión.

Según sus propias palabras, su salida estaba ya establecida en el guion, una explicación que la mayoría de la prensa turca no terminó de creer. "Ya estaba claro que saldría de todos modos, había algunas cosas marcadas ya en el guion", dijo el actor, que había estado como el protagonista más importante desde el primer capítulo. Lo que justificaron los medios de comunicación en aquel momento es que al parecer Hilal y Ugur podrían haber mantenido un romance, y al romperse, el actor habría decidido dejar la serie pues la relación entre ellos habría ido de mal en peor.

Esto no dejó de ser un rumor, nunca confirmado. Otros medios hablaron de que Günes había recibido una nueva propuesta de trabajo que le interesaba más. Y efectivamente algunos meses después de su marcha de Tierra amarga, cambió su imagen, perdió 10 kilos y trabajó su musculatura para incorporarse al elenco del drama de época Lawless lands (Kanunsuz Topraklar), que comenzó a grabarse en abril de 2021. En esta producción, que ya se ha estrenado en Fox, el desaparecido Yilmaz da vida al personaje de Davut, un minero que vive un amor imposible con la hija de su jefe. Este 2022, el actor ha grabado también una película Dumlupinar: Vatan Sag Olsun.

Ugur Günes se despidió así de sus seguidores de Tierra amarga a través de sus redes sociales: "He llegado al final de otra aventura. Me gustaría agradecer a mis productores, directores, compañeros, el equipo de elenco, la gente de Adana y a nuestro público que nunca nos dejó de brindar su apoyo. Nos vemos en otras aventuras".

La popular ficción turca que emite Antena 3 no llega, sin embargo, a su fin tras la marcha de Ugur Günes. Aún queda una temporada más de la serie, donde se incorporan otros reconocidos actores, como Ibrahim Çelikkol.

