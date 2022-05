Qué está pasando en 'Tierra Amarga': Toda la familia del difunto se despide de él en un emotivo y desgarrador funeral al que asistió casi toda la ciudad

Qué ha pasado en 'Tierra Amarga': La mujer llora la pérdida de su gran amor Yilmaz, justo cuando tenían el camino libre para ser felices con su hijos. Mientras que Demir muestra su mejor cara y Müjgan se arrepiente de sus errores

Llega el día del entierro de Yilmaz. Züleyha encabeza junto con Müjgan la comitiva que lleva el féretro hasta el cementerio donde descansará para siempre el difunto. Fikret, Fekeli y Gaffur son quienes trasladan sobre sus hombros el cajón con el cuerpo del occiso. Demir también está presente en el funeral del que fue su gran rival por el amor de su esposo.

Con gran dolor, Fekeli comienza a lanzar arena sobre el hueco donde depositan el féretro. Con cada palada, una lágrima recorre su rostro. Nuevamente está enterrando a un hijo tan solo unos meses después de haber perdido a su amada Hünkar. Demasiado dolor para su corazón en tan poco tiempo transcurrido.

Las últimas palabra de Züleyha a Yilmaz

Züleyha se aproxima a la tumba y arroja un par de flores rojas antes de que quede totalmente sepultada. “Cuidaré de Adnan, no te preocupes”, dice con la cara marcada por el dolor. Müjgan se acerca a ella y le posa una mano sobre su hombro en señal de cariño y consuelo. Perder al amor de su vida ha unido a ambas mujeres. Las dos comparten un dolor irreparable, que solo podrá mitigarse gracias a sus respectivos hijos.

Cuando los hombre terminan de lanzar las paladas de tierra, Fekeli se arrodilla ante el sepulcro de Yilmaz. De repente, Andan comienza a correr hacia su “abuelo” y viendo al tristeza reflejada en su mirada, le abraza espontáneamente. Demir observa la escena y se percata de la unión tan fuerte que se ha creado entre el pequeño y Ali Rahmet.

