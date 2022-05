Demir conduce su vehículo cuando se encuentra con una bella desconocida que está teniendo problemas con el suyo. Parece que se ha pinchado una de sus ruedas y no puede proseguir el camino. El hombre, caballeroso como siempre, se baja de su coche y ayuda a la joven, quien resulta ser Ümit, la nueva doctora de Çukurova. Él se queda impresionado con su belleza y su personalidad arrolladora.

Por otro lado, Züleyha sigue adelante con las tradiciones que comenzó la señora Yaman como la organización de bodas para gente sin recursos. En esta ocasión habrá dos parejas de la mansión Yaman que unan sus vidas. La primera compuesta por Çetin y Gülten. La segunda es la de Fadik y Rasid. Aunque este último no se ve muy contento con el hecho de casarse tan pronto.

Behice quiere marcharse a Estambul con Müjgan

En el hospital, un funcionario del ministerio de sanidad se presenta en el despacho de Müjgan y le cuenta que ya han elegido a la persona que se hará cargo de la dirección de la clínica. “Se trata de la doctora Ümit. Viene de Estambul y tiene muy buenas referencias”, comenta el hombre. La sobrina de Behice se queda de piedra, pues creía que ella sería la elegida.

Cuando regresa a la mansión familiar, la médico pone al corriente a su tía de lo sucedido. Esta le insta a marcharse de la ciudad en cuanto les entreguen la herencia de Yilmaz y marcharse a Estambul. Müjgan, en un primer momento, se niega a seguir la petición de Behice, pero, poco a poco, se deja manipular por la ambiciosa mujer.

