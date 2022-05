La muerte de Yilmaz en Tierra amarga ha dado mucho que hablar, no solo por lo inesperado de este desenlace, que deja huérfano el amor entre el protagonista y su amada Züleyha (Hilal Altinbilek), sino también porque algunas escenas fueron eliminadas en España. Antena 3 decidió prescindir de aquellas partes que entrañaban más crueldad de lo necesario, y a raíz de ello, las redes sociales estallaron ante esa censura.

Concretamente, los televidentes españoles fueron privados de ver el ataque de ansiedad que sufrió Züleyha ante la muerte de su enamorado, mientras suplicaba a los médicos que lo reanimasen. Otras de las escenas eliminadas fueron aquellas donde se veía al fallecido, Yilmaz, con los ojos abiertos, mientras su cuerpo yacía sin vida en la morgue, con el rostro en tono azul. Esta imagen se podía ver en varios momentos: cuando la protagonista se acerca para despedirse de él, a continuación con el adiós de Müjgan (Melike Yalova), su esposa, y por último, con la despedida de Fekeli (Kerem Alisik), su padrino.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

⚠️ Chic@s, @FashionDeejay me ha dicho que han cortado escenas de la muerte de Yilmaz, así que os dejo los cortes en este hilo. ⚠️ #TierraAmarga4May, #TierraAmarga5May. — Parduccis (@iParduccis) May 4, 2022

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

⚠️ Chic@s, aquí os dejo el momento PRE morgue, cuando sacan a Yilmaz de la UCI. ⚠️ #TierraAmarga4May, #TierraAmarga5May. pic.twitter.com/C2f78q6077 — Parduccis (@iParduccis) May 4, 2022

Mientras se proyectaba el capítulo en Antena 3 la pasada semana, los comentarios en Twitter no dejaron de sucederse. El objetivo era compartir con todos los aficionados minuto a minuto cada parte que quedaba cortada, con el fin de que todo el mundo tuviera ocasión de conocer qué escenas desaparecían de la emisión en España. "Finalmente, después de sumar los tiempos, tengo que decir que nos han robado 15 minutos y 21 segundos de capítulo, aproximadamente", era la protesta de una de las seguidoras de la serie.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parte 3/4. Momento morgue de Müjgan, con todos los trabajadores, incluidos Gaffur y Saniye, en la entrada del hospital. #TierraAmarga4May, #TierraAmarga5May. pic.twitter.com/NGNre8yQX2 — Parduccis (@iParduccis) May 4, 2022

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

⚠️ Chic@s, en este hilo os dejo el momento morgue de Züleyha, Müjgan y Fekeli, con el post-sufrimiento de todos. ⚠️ #TierraAmarga4May, #TierraAmarga5May. — Parduccis (@iParduccis) May 4, 2022

Sin duda, la desaparición de Yilmaz de Tierra amarga ha ido más allá de una simple despedida. Ya el hecho de que el protagonista principal abandone la historia supone un shock para sus fans y un desarrollo nada común en este tipo de melodramas. No es la única muerte que ha tenido lugar en esta popular serie turca. Hace unas semanas desparecía también otro peso pesado, Hünkar (Vahide Perçin). Aun faltan algunos personajes más por desaparecer en esta tercera temporada de la historia, aunque para la cuarta, llegarán nuevos habitantes que darán un vuelco a la historia en Çukurova.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io