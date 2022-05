Demir descubre que Gaffur acabó con la vida de Hatip y se lo ocultó a todo el mundo en los nuevos capítulos de Tierra Amarga. “Así que eso es lo que Behice sabía de ti y con lo que te ha estado extorsionando”, se aventura a decir el hacendado. Acto seguido, golpea sin piedad a su empleado dentro del granero por no haberle dicho nada antes: “Agradece que Üzüm está en tu vida y tienes que cuidarla. Solo por ella no te mato”. Mientras tanto, Saniye permanece fuera, suplicando por la vida de su esposo.

Cuando Yaman sale al exterior después de haber soltado sus ira, le comenta a Saniye que no denunciará a Gaffur ante la policía, pero le advierte que no quiere más errores por su parte: “La próxima vez que se atreva a traicionarme por defender sus intereses, se las verá conmigo”. Terminada la conversación, la capataz de la hacienda, consuela a su marido y cura sus heridas, en el avance semanal de Tierra Amarga

Este no es el único conflicto que tiene Demir en Çukurova. El hombre ya sabe que fue Behice quien asesinó a su madre y no duda en amenazarla públicamente. Incluso, se atreve a cogerle del cuello. “Obtendré las pruebas para que pagues por todos tus crímenes”, comenta antes de soltarla. El hacendado encuentra consuelo, entre tanto ajetreo, en los brazos de Ümit. La doctora se ha convertido en alguien muy especial para él.

Sevda, a punto de descubrir la infidelidad de Demir

Esta aventura no pasa desapercibida para Sevda. La mujer está bastante segura de que Demir le está siendo infiel a su esposa con otra, pero no tiene nada que lo confirme. Una noche, descubre el coche del terrateniente frente a la casa de Ümit y comienza a atar cabos.

Por otro lado, Züleyha sigue con su investigación sobre Behice. Sadi le entrega los documentos que Hünkar recopiló antes de morir y así, descubre que su gran enemiga es una asesina en serie. Züleyha enfrenta a Behice en el club social y la acusa de haber matado a todos sus maridos: “Mi suegra lo supo y por eso acabaste con ella también”. Müjgan se queda de piedra al enterarse de cómo de perversa es su tía. Además, también confirma que su padre encubrió todos esos crímenes ¿Qué hará la médico? ¿Defenderá a Behice o le dará la espalda par siempre?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io