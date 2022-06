Fekeli confronta a Fikret por sus mentiras y este no tiene más remedio que decirle la verdad, en Tierra Amarga: “No soy tu sobrino de sangre, porque mi padre no era tu hermano Musa, sino Adnan Yaman”. Además, les cuenta como este último les abandonó a su suerte, a él y a su madre: “Antes de que ella muriera, le prometí que acabaría con el apellido Yaman y empezaré por Demir”, sentencia el joven con una mirada llena de furia. Además, en el capítulo de ayer de Tierra Amarga, Demir fue obligado a cenar en la misma mesa con Züleyha y su amante Ümit, mientras que Fekeli mostró todo su apoyo a Müjgan

Fekeli trata de hacerle entender a Fikret que la venganza no soluciona nada, pero sus palabras no surten el efecto esperado. “Aunque no esté de acuerdo con tu plan, guardaré el secreto de tu origen”, dice Fekeli.

Mientras tanto, Demir tiene otro apasionado encuentro con Ümit. La doctora le pide que se quede con ella hasta el amanecer, pero él le deja claro que debe regresar a casa. Cuando ella se queda sola, mira una foto en la que aparecen Demir y Sevda. “Ahora soy como tú”, dice a la par que observa el rostro de la mujer en la imagen. Después la tira al suelo con rabia.

Por otro lado, Müjgan ha vuelto a vivir con Fekeli después del suicidio de su tía. Behice, cuyos crímenes fueron descubiertos, incluido el asesinato de Hünkar, prefirió arrojarse desde una colina a pasar lo que le quedaba de vida en prisión. La doctora mira hacia el futuro centrada en su hijo Kerem Ali y en su reciente romance con Fikret ¿Logrará ser feliz?

Una nueva carta llega a la mansión de los Yaman

A su vez, en la mansión de los Yaman, Sevda encuentra una cata dirigida a Demir en la que se revela que Andan tuvo otro hijo además de él. Cuando este la lee, reacciona de una forma que la mujer no se esperaba. “Otro mensaje más. Todo eso son habladurías para hacerme daño”, comenta Demir, haciendo alusión a la misiva que Züleyha también encontró en el despacho de su empresa.

Su esposa, que llega minutos más tarde, le aconseja que denuncie a la policía el acoso que está recibiendo: “No sabemos quien está escribiendo estas mentiras y los agentes lo averiguarán”. Sevda también está de acuerdo, pero Demir prefiere esperar. No quiere manchar el nombre de su padre por una “ridiculez”, como él lo denomina: “Eso es lo que quiere quien me está mandando estos textos”.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io