Sevda tiene un poco de malestar y Züleyha decide llevarla al hospital, a pesar de las reticencias de la mujer, quien prefería haberse quedado en casa, en Tierra Amarga: “No tenías porqué haberte molestado, querida”. Ümit, que pasea por la sala de espera tras haber estado mirando el informe de un paciente, se topa de frente con ambas mujeres. En el avance semanal de Tierra Amarga, Fikret le cuenta a Fekeli quien era su verdadero padre, al mismo tiempo que Sevda recibe una inquietante carta y Ümit deja entrever el secreto que guarda

La directora del hospital se acerca a ambas y les pregunta el motivo de su visita. Sevda le cuenta que esa misma mañana se despertó con el corazón un poco acelerado y que Züleyha quiso que fuera al hospital. Ümit se ofrece a ser ella misma quien se encargue de hacerle a la señora las pruebas necesarias ¿Qué es lo que le une a la excantante?

Fikret está al lado de Müjgan tras la muerte de Behice

Por otro lado, Fikret trata de estar cerca de Müjgan en un momento tan doloroso como el que está atravesando. Aunque Behice fuera una asesina, no dejaba de ser su tía y con su muerte, la doctora siente que se ha quedado sola en el mundo. FIkret trata de hacerle entender que eso no es así y lo mismo ocurre con Fekeli, quien le pide a la médico que se quede a vivir con él y con Kerem Ali para siempre: “Somos familia y eso es lo que importa”.

Al caer la noche, Demir llega a casa después de haber estado toda la mañana trabajando en Estambul y obsequia a su esposa con su postre favorito. La mujer le comenta que para cenar tiene una invitada muy especial. Cuando el hombre se percata de que la visita es Ümit, su rostro cambia por completo

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io