Ahora que la verdad sobre el parentesco entre Ümit y Sevda ha salido a la luz en los capítulos de Tierra Amarga, esta última sufre el rechazo de la familia Yaman, quienes la echan de su propiedad. Por su parte, Demir encuentra a Ümit cuanto estaba a punto de escapar de Çukurova y la encierra, con ayuda de sus hombres, en una casa que tienen a las afueras de la ciudad. “Mañana vendrá un médico a practicarte un aborto, no quiero que ese niño nazca”, dice el hombre a la que fuera su amante en Tierra Amarga.

Por otro lado, Saniye encuentra a Cümali, el nuevo empleado de la finca, abrazando a Üzüm. Malinterpretando la situación entre el peón y su hija pequeña, golpe ala hombre en la cabeza con un palo. Üzüm, asustada, confiesa que Cümali no estaba haciéndole nada malo. “Solo me acariciaba porque es mi padre biológico, nada más”, explica la niña ante la mirada atónita de Gaffur y Saniye. Por fortuna, el hombre se recupera en el hospital de la herida en la sien.

Sevda chantajea a Demir para irse con Ümit

Züleyha, como madre que es, no está de acuerdo con la decisión que ha tomado su esposo respecto a Ümit. Así pues, habla a espaldas de Demir con el médico que pensaba enviar a casa de la doctora y le dice que han cambiado de opinión: “Siento haberle hecho venir, pero hemos decidido cancelar la intervención”.

Por otro lado, Sevda se entera de lo que Demir pretendía hacer con su nieto y le amenaza. «Hace unos meses, unos hombres entraron a robar a la hacienda y Züleyha mató a uno de ellos. Si no me dejas irme con mi hija y nos das cien mil liras, la denunciaré», dice ella. Yaman accede al chantaje y al día siguiente le entrega el dinero a Sevda. Después, permite que se marche con Ümit.

Cuando están de camino hacia su nueva vida, la doctora le revela a su madre que no está embarazada y que todo fue un invento para retener a Demir: “Pero no ha merecido la pena. Ahora no tengo nada que perder”. Enfadada, da media vuelta con el coche, dispuesta a matarle.

Derrapando, llega al lugar en el que se encuentra su examante. Un paraje desolado. Ümit apunta a Demir con un arma y dispara, pero Sevda se interpone y es ella quien recibe la bala mortal. La pareja decide ocultar el cuerpo de la cantante para evitar más problemas