Después del entierro de Olga, se produce la lectura de su testamento ante el notario. En la oficina se reúnen los padres de la difunta y también Álvaro. Los presentes se quedan de piedra al saber que la última voluntad de la occisa era que su despacho de abogados quedara en manos de su exmarido si algo malo llegaba a pasarle.



Saber que es el heredero de parte del patrimonio de su exmujer, convierte a Falcón en el principal sospechoso de su muerte. Los padres de Olga culpan a Álvaro de ser la persona que acabó con la vida de su querida hija, apoyando así la acusación que ya en su momento hizo Paulo. “Seguro que tú tuviste algo que ver- Querías quitártela de en medio para así quedarte con el bufete”, comenta dolido el matrimonio.

Gale y Danfe rompen su relación

Por otro lado, las discusiones y los puntos de vista diferentes sobre temas importantes han terminado haciendo mella en la relación de Gael y Dafne. La pareja da por finalizado su noviazgo. Dafne le deja muy claro al que hasta hace nada era su pareja que una vez que él se vaya a Miami, ella se marchará de la casa con sus hijos: “Empezaremos de cero en otro lugar”.

Lejos de allí, Bárbara se ha enterado de que la madre de Dimi ha rechazado a Gemma como nuera por el hecho de estar embarazada de otro hombre. La matriarca de los Falcón defiende a su sobrina a capa y espada y, además, la insta a romper con su novio: “Ese romance solo te traerá problemas”. Además, Ariadna es despedida de su trabajo.

