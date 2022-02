En la lectura de testamento, Álvaro se sorprende al saber que Olga le heredó el despacho. Los padres de la difunta, dolidos y extrañados por la última voluntad de su hija, acusan a Falcón de haber tenido algo que ver con su muerte, tal y como hizo ya Paulo el día del entierro. “Seguro que la mataste para quedarte con el negocio que levantasteis juntos. Ni siquiera te importó que estuviera embarazada”, comenta ambos progenitores.



Álvaro, desolado por la falta de confianza de quienes han sido sus suegros, se marcha hacia su casa hecho trizas. Allí, cuenta al resto de la familia que las autoridades le creen culpable del asesinato de Olga y lo mantendrán vigilado. Por fortuna, Falcón logra demostrar su inocencia. Ahora que la policía lo ha descartado como el autor del crimen deben abrir nuevas vías de investigación.

Eduardo quiere demandar a Ariadna

Tras discutir, Eduardo amenaza a Ariadna con demandarla para quitarle la custodia de Tadeo. La mujer no se amedrenta ante las advertencias de su expareja, por quien ahora solo siente desprecio y rechazo. Le deja muy claro que si quiere ir a los tribunales, él tendrá las de perder: “Nunca me pasaste la pensión para mantener a nuestro hijo y lo demostraré”.

Gael es citado en Trendy Media, por lo cual viaja a Miami y, tras mostrar su campaña, los ejecutivos de la agencia se quedan impresionados. Finalmente, es contratado. Mientras tanto, Eduardo recibe consejos de su abogado para evitar perder la custodia de Tadeo. Además, Lino se enoja al saber que deberá dar su declaración al comandante por lo ocurrido con Olga.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io