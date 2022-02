Linda, que ya está totalmente repuesta del atropello que sufrió, ha recibido un nuevo golpe. La mujer ha sido víctima de una estafa y quien le ha robado parte de su patrimonio es nada más y nada menos que Eduardo. Ella, que nunca se ha quedado quieta cuando se meten con lo que es suyo, se propone hacer lo necesario para destruir a su marido: “Pagará por lo que hizo”.



Por otro lado, Gael logra ser contratado en la empresa de publicidad de Miami, mientras que Dafne es elegida para realizar un proyecto de traducción en Monterey. Esta última, viendo que su novio no ha tenido miramientos para aceptar un empleo lejos de ella, toma la decisión de haber con su jefe y hacerse con el trabajo que le ha ofrecido.

Gemma termina su relación con Dimi

Además, Lino sabe perfectamente que no ha logrado que Ariadna confíe en él por completo, por lo que toma la decisión de deshacerse de ella para siempre. Cree que si hay alguna persona capaz de interferir en sus planes es ella y lo cierto es que no se equivoca.

Ariadna comienza a investigar el pasado de Lino y no le hace falta rebuscar mucho para encontrar una red de mentiras. La mujer l0 encara por sus engaños en frente de Bárbara, tras saber que nunca trabajó en una galería de arte ni es conocido por los dueños.

Por otro lado, Gemma decide terminar su relación con Dimi. El adolescente se comporta muy grosero con ella porque no acepta que le haya dejado y, además, comienza a suspender parte de sus asignaturas, ya que no puede concentrarse en sus estudios. Doña Hilda culpa de lo que está sucediendo con su hijo a Gemma y le recrimina su actitud.

